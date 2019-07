Mauricio de Sousa fala sobre relacionamento do filho, Mauro Sousa, com Rafael Piccin: - Estamos evoluindo

05/07/2019 | 16:11



Mauricio de Sousa deu uma entrevista especial o programa Mariana Godoy Entrevista, da RedeTV, que irá ao ar nesta sexta-feira, dia 5, às 23h, e entre outros assuntos, falou sobre o relacionamento entre seu filho, Mauro Sousa, com o produtor Rafael Piccin. Para quem não lembra, em maio Mauricio encantou seus seguidores ao publicar um clique em que aparece ao lado do casal, e inclusive chama Rafael de genro. Ele garantiu que, na família, a sexualidade do filho nunca foi um problema, e também falou sobre a repercussão que a foto teve nas redes sociais:

- Foi um sucesso de público, para minha surpresa. Na vida real está havendo cada vez mais uma maior aceitação, sem grandes escândalos. Eles estão juntos há mais de dez anos. Não via nada de mais em abrir o jogo em cima de uma situação que a família toda aceitava fazia muito tempo. Então, estamos evoluindo porque, de alguma maneira, isso é evolução. Tudo dentro de muito amor, carinho, respeito, etc.

Que amor! Mauricio também brincou sobre o vídeo, que viralizou nas redes sociais, em que aparece chorando ao assistir Turma da Mônica - Laços.

- Tem foto minha chorando, mas não gostei muito porque eu choro muito feio.

Ele também explicou o motivo de ter se emocionado ao assistir ao longa:

- Não me contive porque ali era o resultado de um sonho muito antigo que eu tinha receio de que não acontecesse. Tinha certa dúvida se uma criança poderia interpretar os personagens, se poderia se fazer entender como personagem da Turma da Mônica, até que foram escolhidas essas quatro figurinhas maravilhosas.

Ao falar sobre uma possível sequência para o filme, Mauricio disse que tudo depende do quanto que o filme irá arrecadar nos cinemas, pois uma boa bilheteria mantém a produção em cartaz por mais tempo e agrada os exibidores. Se depender dos fãs da Turma da Mônica, Laços já tem uma sequência garantida, né?