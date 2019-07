Sesc TV apresenta curta que satiriza mercado publicitário

Vinícius Castelli



08/07/2019 | 07:13



Obra com direção assinada por José Roberto Torero, o curta-metragem A Alma do Negócio toma conta da grade do Sesc TV na quinta, a partir das 22h. É possível assistir também por meio do link www.sesctv.org.br/aovivo.

Na produção os atores Carlos Mariano e Renata Guimarães apresentam a vida de um casal perfeito dentro de uma bela e organizada casa. Mas, por conta da rotina, os dois mostram que de perfeito não há nada e passam a se agredir com talheres e eletrodomésticos, tudo narrado com muito humor.

O curta foi premiado como melhor comédia no Festival Drama, em São Paulo, em 1997, e teve menção honrosa no Festival Internacional de Cinema de Palm Springs, na Califórnia, no mesmo ano. A exibição faz parte da programação Humor em Tempos de Cólera, que utiliza o humor não só para entreter, mas como estratégia crítica e reflexiva do mundo contemporâneo.