Memorial da América Latina tem programação especial de férias

Vinícius Castelli



08/07/2019 | 07:10



Quem estiver de férias este mês tem bons motivos para visitar o Memorial da América Latina (Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664), em São Paulo. O espaço está com programação especial e gratuita para toda a família. Amanhã, por exemplo, a partir das 15h, o público poderá conhecer o projeto Jazz na Rua, na Praça das Sombras. O evento contará com artistas como DJ Mariana Souza e a banda O Jazz Não Morde.

Dias 13 e 14 o local dá espaço para o Arraial no Memorial, com diversas barracas de comidas típicas, shows, quadrilhas e até um espaço com brincadeiras e jogos para a criançada. Entre as atrações está o grupo Violeiro e a Cia. Francklin Bernardes de Dança, que aposta em balé caipira.

Para os que já viram filmes dentro de seus automóveis, algo que era muito comum nos anos 1950, o Memorial promete reviver essas memórias com o Cine Autorama e exibirá produções como Que Horas Ela Volta?, O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, Bohemian Rhapsody e Lady Bird – A Hora de Voltar.

Outra boa pedida é a exposição Coração Latino, em cartaz no Pavilhão da Criatividade Darcy Ribeiro. A mostra apresenta ao público trajes típicos regionais, de festas e encenações populares de diversos países da América Latina. Obras em cerâmica, madeira, metal, tecido e xilogravura também fazem parte.

Ver e Viver é outra mostra que pode ser apreciada. Trata-se de projeto de arte sensorial inclusivo que permite que os visitantes experimentem estímulos como tato, olfato, audição e paladar. A programação completa pode ser conferida no site www.memorial.org.br.