05/07/2019 | 15:43



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teve um telefonema no dia 20 de maio com o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell. A conversa durou cinco minutos, de acordo com a agenda de Powell, divulgada nesta sexta-feira pelo Fed.

Em fevereiro, Trump e Powell tiveram um jantar na Casa Branca. Em março, ambos trocaram um telefonema e também tiveram outra ligação em abril. Os contatos ocorrem em meio a críticas de Trump sobre as altas de juros recentes do banco central. Autoridades têm pressionado o Fed a cortar os juros, enquanto os dirigentes têm declarado que o BC não atua com base em considerações políticas.