Após comentário da mãe, Luiza Possi nega polêmica e elogia enfermeiras: Maravilhosas

05/07/2019 | 15:11



Zizi Possi, a avó de Luiza Possi, postou um vídeo de seu netinho, Lucca, sendo alimentado por uma enfermeira com a ajuda de um copinho de plástico. Na legenda, ela se derreteu pela situação, mas protagonizou polêmica ao falar que voaria na jugular da moça.

Agora, talvez em uma tentativa de amenizar a repercussão - com Zizi inclusive apagando o post que havia feito -, a própria Luiza sutilmente elogiou as enfermeiras que estão cuidando de seu filho recém-nascido, fruto de seu casamento com Cris Gomes. Ao postar um vídeo e uma foto do bebê novamente tomando leite em um copinho, a cantora escreveu o seguinte na legenda:

Com dois dias de vida, Lucca precisou de complementinho e ainda tomou no copo. Detalhe: ele empurrava a mão da enfermeira pra ajudá-la. Ai, esse meu filho! Nem sei como agradecer essas enfermeiras maravilhosas do São Luiz. Recebi muito cuidado e muito amor! É a primeira vez que vejo essa do copinho e fiquei chocada com a esperteza deles. Seguimos aqui amamentando (muito), amém!

Além disso, ao ESTRELANDO, Luiza ainda mandou o seguinte recado e negou que houvesse qualquer polêmica:

Foi tudo lindo tudo ótimo, tá tudo certo. Minha mãe é coruja só isso. Tá tudo em paz, tudo lindo. Amo as enfermeiras todas que cuidaram dele com maior amor e carinho amei essa técnica do copinho. Amo o hospital. Sem polêmica, segue a vida. Só amor.

Porém, teve gente que não esqueceu o comentário de Zizi e alfinetou nos comentários:

Acho que a Zizi poderia pedir desculpas para as enfermeiras.