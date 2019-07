Nando Cunha posta foto com Belo e Viviane Araújo, causa alvoroço na web e explica: Dois amigos antigos

05/07/2019 | 14:11



Nando Cunha causou um alvoroço na internet na última quinta-feira, dia 4. O ator publicou uma foto antiga no Instagram, honrando a tradição TBT (throwback thursday, uma gíria para reviver fotos do passado nas redes sociais), e fez com que diversos internautas ficassem em dúvida sobre quais seriam as suas intenções com o post. Nando compartilhou um clique com Belo e Viviane Araújo, na época em que a atriz e o cantor ainda estavam juntos. Acontece que atualmente, entretanto, os dois não se dão muito bem.

Em comentários da web, alguns usuários do Instagram debateram sobre a imagem.

Afrontoso ele!, escreveu um.

Parabéns pela coragem, porque noção não tem., apontou outro.

E qual o problema, meu povo? Não dá para apagar o passado, não!!!, alegou uma terceira.

Nos Stories, Nando falou um pouco sobre o clique, se explicando.

- Eu fiz um post aí de um TBT hoje, com uma foto de dois amigos antigos, que era o Belo e a Viviane Araújo, no dia em que a gente se conheceu, há muito tempo atrás.

Entretanto, o ator parou de falar sobre o assunto publicamente. Depois, ele se arrependeu e apagou a foto. Que confusão, hein?