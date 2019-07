Wagner Moura posa de sunga com fã e foto viraliza na web: Misericórdia!

05/07/2019 | 14:11



Quem acompanha a carreira de Wagner Moura sabe que ele não mede esforços para se entregar a um papel e, quando viveu Pablo Escobar na série Narcos, ele engordou bastante! Por isso, foi uma surpresa e tanto para os internautas do Twitter, que se depararam com uma foto do ator, apenas de sunga, mostrando o corpo em forma!

Bianca Mattos, uma fã do astro, estava curtindo dias de descanso na Chapada Diamantina, na Bahia, quando se deparou com Wagner em uma cachoeira! Lógico que ela não deixou de conversar com o ator e diretor e, de quebra, ainda pediu uma foto para eternizar o momento. No Twitter, ela brincou:

Licença, viu. Encontrar Vagner Moura e ainda na Chapada não é para qualquer um, não.

A foto logo repercutiu nas redes sociais e as pessoas ficaram impressionadas, principalmente, com o corpo do ator:

Deus tenha misericórdia!

Esse homem é que nem vinho.

Abusei do zoom horrores.

A internet não perde tempo, não é mesmo?