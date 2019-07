Do Dgabc.com.br



05/07/2019 | 13:17



Por causa das horas seguidas de chuva, de acordo com a Prefeitura de Mauá, foram registrados dois episódios de deslizamentos na cidade.

O primeiro aconteceu na Rua Luiz Aletto, altura do número 133, no Jardim Alto da Boa Vista. Um cômodo desbarrancou. James Oliveira Faria, que morava no local, sofreu pequenas escoriações, foi encaminhado ao Hospital Nardini e liberado em seguida. Apenas a área do cômodo está interditada.

O outro endereço é na Rua Mansur José Sadek, Jardim Zaíra. Ninguém ficou ferido.