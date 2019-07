Com joias avaliadas em 500 mil reais, Bruna Marquezine usa três looks em premiação: Debutante

05/07/2019 | 13:11



Bruna Marquezine marcou presença no MTV Miaw e, como não poderia deixar de ser, ela arrasou na noite e usou três looks diferentes! O primeiro deles, para a chegada da premiação, a atriz usou um vestido Versace.

Depois, para receber o prêmio de Ícone do Ano, a beldade mudou de roupa e subiu no palco usando a grife INGIE Paris.

Aliás, o discurso que ela fez para agradecer a estatueta comoveu a web:

- Eu queria aproveitar e estender essa homenagem a todas as mulheres que estão aqui, todas as mulheres que subiram neste palco, todas as mulheres que estão assistindo. Porque só de nascer mulher, a gente já nasce ícone.

Os fãs de Bruna logo lotaram as redes sociais com comentários do tipo:

Sinceramente, queria colocar a Bruna Marquezine num potinho e trazer pra minha casa, tão linda, tão incrível, muito merecido esse prêmio.

Depois, para curtir o after party da premiação, Bruna mudou novamente o look para um top Akomb e calças Isabel Marant. Lembrando que, a noite toda, ela usou joias Andrea Conti de diamantes que, somadas, custam cerca de 500 mil reais.

Toda essa troca de looks rendeu um divertido comentário de Priscilla Alcântara, amiga de Bruna. Ao postar a foto de um dos visuais no Instagram, a atriz disse o seguinte:

Terceiro e último look da debutante ontem!.

Priscila, então, concordou, dando risada: Debutante, rachei, você é minha amiga mesmo!.

Como resposta, a atriz ainda continuou a brincadeira:

Eu não posso ver um evento que já quero debutar com direito a look da recepção, look da valsa e look da festa! Nascemos pra ser amigas, anja!

Maravilhosa, né?