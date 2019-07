Victoria e David Beckham comemoram 20 anos de casados com passeio exclusivo em palácio

05/07/2019 | 13:11



Um dos casais mais fofos do mundo das celebridades é Victoria e David Beckham! Os dois já estão juntos há bastante tempo e na última quinta-feira, dia 4, comemoraram 20 anos de casados. Eles conseguiram se superar no nível de romance, com muitas postagens nas redes sociais e uma viagem a dois para Paris, capital da França, onde passearam por um palácio e ainda tiveram um jantar super chique.

Victoria e David se casaram em 4 de julho de 1999 e agora acabaram de completar Bodas de Porcelana! Segundo o jornal Daily Mail, o casamento aconteceu em um extravagante castelo em Dublin, na Irlanda, e custou na época aproximadamente 800 mil libras, o que daria mais de 3 milhões de reais atualmente.

Mas o luxo não ficou só no passado! O casal resolveu celebrar em grande estilo o aniversário de casamento e fizeram um passeio particular no Palácio de Versalhes, onde a monarquia francesa costumava viver. A antiga Spice Girl postou em seu Instagram que o dia que teve foi um sonho se tornando realidade e ainda escreveu:

A visita mais incrível em um dia muito especial. Obrigada a todos que fizeram isso tão memorável e a toda nossa família e amigos por sempre nos apoiarem como uma família. Não consigo acreditar que já fazem 20 anos!

Que fofa!

Para a ocasião, Victoria escolheu um vestido branco de comprimento midi, combinando com sapatos de salto laranja. Quase como uma releitura de um vestido de noiva! David também estava super elegante, utilizando um terno para a ocasião especial.

Não faltaram cliques do passeio nas redes sociais dos dois! O jogador de futebol postou uma foto da estilista em seu Stories e brincou que o palácio seria a mais nova residência dos dois.

De acordo com o Daily Mail, o casal foi visto bebendo diversas taças do champagne Plenitude P2 Vintage Dom Perigon. Segundo o jornal, cada garrafa da bebida custa 820 libras, o que daria aproximadamente quase quatro mil reais.

Após o passeio exclusivo pelo ponto turístico, Victoria e David rumaram para o restaurante Guy Savoy, em Paris. Lá, eles se deliciaram com um jantar que contou com ostras, caviar, salmão e um chá de ervas frescas no final. Que chique!

Além do passeio romântico, David também postou uma série de fotos dos dois em seu Instagram. Algumas delas, como a imagem acima, são bem antigas, da época que os filhos dos dois eram pequenos. Na legenda, ele escreveu:

UAU, 20 anos! Olhe o que nós criamos. Te amo muito, Victoria.

Entre as fotos que David postou, estava esta da família toda reunida. O casal possui quatro filhos juntos: Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper, de 21, 16, 14 e sete anos de idade, respectivamente. Mas nem tudo são flores! Enquanto os pais comemoravam o aniversário de casamento, o filho mais velho estava em uma festa da grife Moschino junto de sua namorada, Hana Cross. Segundo o tabloide Metro News, os jovens pareceram se divertir bastante e aproveitar a noite, mesmo com os boatos de que David não aprova o relacionamento dos dois.

Já nas redes sociais, Brooklyn, que é modelo, postou uma foto parabenizando seus pais pela ocasião. Ele escreveu:

Feliz aniversário, mãe e pai. Amo muito vocês dois, tenham um dia maravilhoso!

Parece que no final ficou tudo bem, não é mesmo?