Karina Bacchi revela que terminou o primeiro casamento porque tinha vontade de ser mãe: - Abri mão pela maternidade

05/07/2019 | 13:11



Karina Bacchi deu uma entrevista incrível para o programa Sensacional, da Rede TV!, na última quinta-feira, dia 4. No bate-papo, a modelo falou sobre a sua experiência na segunda temporada de A Fazenda, reality show da Record TV, onde foi a grande vencedora e levou para casa um milhão de reais.

- Profissionalmente, foi o maior desafio. Eu tinha em vista querer vencer, para que as pessoas pudessem me conhecer o maior tempo possível, conhecessem a minha essência, o meu dia a dia. Por ser também um desafio pessoal, e eu gosto de ganhar esses desafios. Não é essa coisa de só participar já está bom. Eu só participo do que eu tiver chance de ganhar - e eu vou fazer até o final para ganhar. E foi assim. Acho que quando a gente tem um pensativo muito forte e positivo, os pequenos obstáculos da vida, de um reality, você acaba superando cada um deles e ficando cada vez mais forte. Então foi uma lição pra vida, não só para um reality.

Ela também falou o receio em decepcionar os seus pais e de arruinar a sua reputação com o que ela poderia fazer dentro do programa, que tinha câmeras captando todos os movimentos dos participantes 24 horas por dia.

- Eu tenho essa preocupação e lá a gente está exposto. Eu não esqueci um minuto que tinham câmeras. Na hora de eu sentar eu sabia que tinha uma câmera, o jeito que comia, o jeito que eu andava, o que eu falava... eu realmente me policiei.

Karina ainda afirmou que a sua maior dificuldade foi ficar longe de sua família, já que seu irmão, Alexandre, estava com problemas sérios de saúde. Ele morreu em 2012.

- Na época meu irmão já estava com um problema de saúde, hoje ele já é falecido. Ele estava com um problema respiratório. Então eu tinha muita preocupação em como ele estava aqui fora, e eu não tinha notícias...

Além de A Fazenda, a artista também participou de Simple Life, com Ticiane Pinheiro. Karina já havia revelado que Tici levou uma almofada com o rosto de Roberto Justus, seu marido na época, para driblar a saudade e a distância. Agora, ela contou que a amiga falava escondida com o empresário, burlando as regras do programa.

- A gente não podia levar celular, mas a dona Ticiane depois me conta, anos após ter terminado o programa, que ela tinha levado um celular escondido e que ficava falando com o Roberto de madrugada no banheiro da casa!

Sincera, a modelo revelou o motivo de ter se divorciado de Sérgio Amon, seu primeiro marido. Ela também explicou o motivo de afirmar, durante muitos anos, que não tinha vontade de ter filhos.

- Era uma forma de eu preservar o meu relacionamento anterior. Eu estava há mais de 15 anos com uma pessoa que não tinha desejo de ter mais filhos - já tinha dois filhos de um primeiro casamento. Era um assunto que a gente debatia e não tinha meios de convencê-lo a mudar de opinião. E eu também não estava vendo uma luz no fim do túnel em relação a isso. Mas chegou um momento em que isso falou muito mais alto, e esse momento foi aos 40 anos de idade. Eu abri mão pela maternidade e também porque o relacionamento foi se desgastando.

Karina também falou sobre o início de seu relacionamento com Amaury Nunes, com quem está junto desde 2017.

- Ele tentou me conhecer antes de eu engravidar, depois da gravidez, mas só acabou sendo possível esse encontro 20 dias depois que o Enrico nasceu. Foi um encontro de almas desde o primeiro momento. Foi aquela sensação de completude, e de encontro mesmo, de vida.

E revelou que o casamento com o atleta foi a realização de um grande sonho.

- Foi um sonho realizado. Era algo que ele não tinha em mente, ele nunca pensou em ter uma cerimônia de casamento, não era algo que ele sonhava. Mas ele me disse Por você eu faço qualquer coisa.

Por fim, Karina admitiu que sente vontade de ser mãe novamente.

- A gente já é muito feliz assim, muito completo. Mas eu gostaria de dar um irmãozinho para o Enrico, e o Amaury também. Eu acho que o principal é o nosso desejo de ficar junto para sempre, de ter uma família em harmonia.

Fofa, né?