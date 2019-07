Casa do Olhar abre hoje exposição ‘Em Diálogo’

Miriam Gimenes



06/07/2019 | 07:09



A Casa do Olhar Luiz Sacilotto (Rua Campos Sales, 410), em Santo André, recebe hoje, a partir das 15h, a exposição Em Diálogo, das artistas Ana Angélica Costa e Mariana Vilela. A mostra é resultado do Prêmio Funarte Artes Visuais – Interiores e Periferias 2019, dedicado ao fomento de artistas locais e regionais. A curadoria é de Douglas Negrisolli.

Juntas, as artistas mostram experiência com as fotografias realizadas com uma câmera artesanal analógica de longa exposição com a qual Ana capturou diversas performances realizadas nos últimos meses por Mariana. A mostra inclui um vídeo sobre o processo criativo das artistas e conta um pouco das surpresas dessa produção.

A ideia delas foi dialogar com o contexto do outro, mostrar como vê-lo de uma forma única, entendendo seu corpo e espaço. Em uma das performances Mariana, que morou por mais de uma década no Grande ABC, levou um coração de madeira para o centro de Santo André para ser vestido pelos transeuntes. Os registros da ação são um dos atrativos da mostra gratuita, que pode ser visitada de terça a sexta, das 10h às 17h, e aos sábados, das 10h às 15h.