‘Coleta ABC’ chega à Santo André

07/07/2019 | 07:00



Após passar por seis cidades da região, desde junho de 2018, a exposição Coleta ABC chega ao fim de sua excursão e se instala no saguão do Teatro Municipal de Santo André, onde fica em cartaz até 30 de agosto. A visitação é gratuita.

Com curadoria assinada por Dener de Sousa e Henrique Celso, a mostra é resultado de produções independentes de artistas de todas os municípios da região, como Drica Sousa, Prila Maria, Claudio Martuci e Robinho Santana, por exemplo.

“A exposição foi idealizada e pensada em reunir artistas só da região e circular por todas as cidades do Grande ABC. Ela nasceu da visão de que temos muitos artistas bons e que não contam com reconhecimento”, diz Sousa.

E não há limites para a criação. Quem visitar a mostra poderá observar obras de latex sobre papel, spray em chapa metálica, tinta acrílica na madeira e colagem em pano.

No total são 85 peças. “Completamos um ciclo e foi projeto que engrandeceu, tanto nós, quanto os artistas. As sete cidades acolheram a exposição e foi algo muito gratificante”, encerra o curador.



Coleta ABC – Exposição. No saguão do Teatro Municipal de Santo André – Praça IV Centenário. Até 30 de agosto. Entrada gratuita.