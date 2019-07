Fundação relembra primeiro centenário de São Caetano

Miriam Gimenes



06/07/2019 | 07:07



No fim do mês São Caetano comemora 142 anos. E, a fim de relembrar o primeiro centenário da cidade, que foi em 1977, a Fundação Pró-Memória faz exposição virtual (www.fpm.org.br) com fotos dos eventos que ocorreram pela ocasião.

Os festejos, sob tutela do prefeito à época, Raimundo da Cunha Leite, tiveram início no dia 28 de julho de 1977, às 7h, com uma salva de 21 tiros, seguida de disparos de sirenes das indústrias da cidade e do badalar de sinos das igrejas locais. A abertura contou ainda com o acendimento do Fogo Simbólico, na Praça dos Estudantes, na frente da então sede do poder Executivo na Avenida Goiás.

Também foram feitos espetáculos artístico-culturais, shows, campeonatos esportivos, desfiles e bailes até o dia 28 de agosto do mesmo ano.