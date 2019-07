Coragem de acreditar nos sonhos

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



07/07/2019 | 07:00



A rotina do andreense Beto Ribeiro, 26 anos, costumava ser dentro de uma loja de artigos esportivos, como operador de caixa. Mas seu sonho estava fora de lá. Até que um dia, com apoio da família, tomou uma decisão. Largou o emprego formal para se dedicar exclusivamente ao que seu coração pedia: a carreira musical, vontade que bate em sua porta desde que tinha 15 anos. Isso aconteceu em 2012. Mergulhou, então, nos acordes do violão e nas harmonias da sua voz, e passou a mostrar, pouco a pouco, repertório em bares e casas de show.

Agora, depois de muita luta e resultado de dois anos de intenso trabalho, ele apresenta seu álbum de estreia, Essência, disponível nas plataformas digitais. “Esse primeiro trabalho foi muito prazeroso. Foi um longo processo por várias questões, mas pude viver experiências que ainda não tinha vivido, como acompanhar todo o processo de produção de um disco. Ver uma canção minha tomar forma”, explica.

No título de estreia Beto foca na MPB, sua grande paixão, mas sem deixar de fora temperos groove, algo de black music e até salsa. O resultado é pluralidade na medida correta. Enquanto a faixa que dá nome ao álbum, com contrabaixo bem marcado, coloca todo mundo para bater o pé ou as mãos, Miragem e Feliz chegam aos ouvidos repletas de delicadeza.

O compositor explica que Essência é uma obra totalmente coletiva, inclusive nas influências. “Esse disco é uma reunião de canções que compus ao longo dos anos. O tema, sem dúvidas, é o amor. A essência da vida. O álbum fala dos afetos. Nada mais é do que o resultado de assistir a vida acontecendo ao redor e poder escrever sobre isso”, explica.

Beto conta que o disco foi realizado com muito esforço. Até mesmo no estúdio, por causa das poucas horas disponíveis para gravação, teve de fazer tudo de forma muito organizada e rápida. Ele contou também com a parceria dos músicos Matheus Nogueira, Dan Carvalho e Maurício Viana. Isso sem esquecer que teve parte do projeto custeado por um empresário da região, que ouviu e acreditou em seu trabalho.

Agora, com o álbum pronto, o artista comemora poder dividir suas músicas, fruto de um sonho que começou há tanto tempo, com as pessoas. “Quando recebo algum retorno do público, que compartilha as canções nas redes sociais, fico me sentindo em um sonho”, diz. Ao mesmo tempo ele sente que está fazendo algo para melhorar o mundo por meio de sua arte. Acredita que já que não pode mudar o mundo, talvez ajude a melhorar a vida, “ou então, simplesmente deixá-la mais leve, falando de amor e escutando alguma canção que nos faça refletir e sentir qualquer emoção que se permita”.