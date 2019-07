05/07/2019 | 12:02



A Warner Bros divulgou na quinta-feira, 4, o primeiro pôster do filme Hebe - A Estrela do Brasil, que estreia em 26 de setembro nos cinemas.

Andréa Beltrão será a protagonista em cenários dos anos 1980, quando Hebe Camargo estava no auge da carreira. Na imagem, ela aparece caracterizada com o visual da apresentadora na época.

As cenas do filme foram captadas na casa da apresentadora - localizada no Morumbi, em São Paulo -, no Edifício Itália, centro de São Paulo, e nos estúdios do SBT.

O primeiro trailer de Hebe - A Estrela do Brasil foi divulgado em oito de março deste ano, dia em que a apresentadora completaria 90 anos.