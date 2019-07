Resolução da ANP para o gás 'é a abertura da caixa', diz diretor da agência

05/07/2019 | 11:18



A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) passará a dar publicidade integral aos contratos de compra e venda de gás natural firmados com as distribuidoras de gás canalizado para atendimento do mercado cativo. "É literalmente a abertura da caixa", disse o diretor Cesário Cecchi, referindo-se ao fim de décadas do monopólio da Petrobras no segmento.

"A divulgação do contrato de venda da Petrobras com a distribuidora é uma novidade fantástica, é um pleito dos consumidores. Isso vai agregar muita informação", disse Cecchi,destacando que agora será possível saber quanto a Petrobras "paga na boca do poço e a quanto ela vende o gás", completou o executivo. "Vai ser uma revolução", previu.

"Preços têm que ser formados em ambientes competitivos e divulgados de maneira transparente. A divulgação do preços está sendo tratado nas resoluções", avaliou o diretor geral da ANP, Décio Oddone. Segundo ele, com a divulgação dos preços os agentes que não estiverem alinhados poderão perder espaço no mercado.