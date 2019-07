Após levar duas amigas em partida de tênis, Meghan Markle levanta rumores de que elas serão madrinhas de seu filho

05/07/2019 | 11:11



Meghan Markle esteve na partida de tênis de sua melhor amiga, Serena Williams, que aconteceu na última quinta-feira, dia 4! Para prestigiar a atleta no torneio de Wimbledon, a Duquesa de Sussex chegou acompanhada de seguranças e mais duas amigas. E é aí que começaram especulações indicando que essas duas pessoas poderão ser as madrinhas de Archie Harrison, filho de Meghan e príncipe Harry, que será batizado no próximo sábado, dia 6!

Segundo informações do Daily Express, as duas estudaram juntas com Meghan na Universidade de Northwestern, nos Estados Unidos. Uma delas chama-se Lindsay Roth, e aparece de vestido florido e óculos escuros, na foto acima. Ela, inclusive, chamou Meghan para ser sua madrinha quando se casou, quase um ano antes dela e Harry.

Já a outra amiga chama-se Genevieve Hillis, que não só marcou presença no casamento de Meghan, como também esteve no chá de bebê da ex-atriz.

Será que ambas serão mesmo as madrinhas do pequeno Archie?

A própria Serena Williams foi questionada se seria uma das madrinhas, mas a jogadora logo negou. De acordo com o The Mirror, durante uma coletiva de imprensa, ela respondeu se iria ao batizado, com um sorriso:

- Não, eu vou trabalhar no sábado. Mas, sim, então ela [Meghan] entende trabalho.