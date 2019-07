Idris Elba interrompe peça para ajudar mulher que sofreu convulsão na plateia

05/07/2019 | 11:11



Idris Elba interrompeu a apresentação de sua nova peça na última quarta-feira, dia 3, para ajudar uma mulher que teve uma convulsão enquanto prestigiava o ator no teatro. Segundo informações do The Sun, o ator, de 46 anos de idade, saiu do palco para ajudar uma mulher que desmaiou na plateia e passou a ter convulsões. Ele teria ficado ao lado da mulher até a chegada da ambulância.

A ilustradora Amanda Billington, de 33 anos de idade, relatou ao jornal que tem convulsões com frequência, mas que ainda não foi diagnosticada. Ela foi levada ao hospital e mais tarde liberada.

- Eu adoraria agradecer ele pessoalmente, mas duvido que vá encontrá-lo, ele é muito famoso, disse ela em entrevista para o The Mirror.

Idris está em cartaz com a peça Tree, em Manchester, no Reino Unido, e está concorrendo em diversas categorias no Festival Internacional de Manchester até o dia 13 de julho.