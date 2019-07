Peão do De Férias com o Ex volta a causar, agarra participante à força e é detonado pelos confinados

05/07/2019 | 11:11



O programa De Férias com o Ex já está entrando em sua reta final, mas isso não significa que as polêmicas envolvendo os participantes tenham chegado ao fim. Pois é! Apesar de parecer que tinha parado de causar, o peão do reality de pegação da MTV voltou a ter atitudes questionáveis e foi detonado pelos amigos de confinamento. No episódio que foi ao ar na noite da última quinta-feira, dia 4, Miguel Curi Neto voltou ao olho do furacão por seu comportamento considerado machista. Na festa, o rapaz agarrou Ingrid Cardoso à força e tentou beijá-la, mas ela se irritou e conseguiu escapar dos braços do insistente peão.

Eles até trocaram alguns beijos no episódio da última passada, e, por isso, ele ficou enciumado ao ver a garota trocando carícias com Carlos Gopfert e partiu para cima dela assim que a viu livre. Vendo a situação, Ingrid disse:

- Peão, não!, enquanto Miguel retrucou:

- Ele é meu melhor amigo. É de boa! Juro por Deus.

Ingrid, irritada e constrangida, tentando se defender, dispara:

- Não é porque é o seu melhor amigo que eu tenho que te pegar também.

Miguel, sem entender, pergunta:

- Por quê?, e escuta de Ingrid a seguinte resposta:

- Por que eu não quero.

Parece simples, mas Miguel continua na investida insistente:

- Mas eu deixei o que era meu pra ele...

E Ingrid returca:

- Você não tem que deixar. Você não manda em mim...

Depois, na cozinha, ela e Karina Sousa tentaram explicar a Miguel que suas atitudes são abusivas e pediram para ele prestar mais atenção na maneira como tenta se aproximar das meninas da casa.

- Espero que ele entenda e aprenda com os erros dele, desabafou Ingrid.

Mas não terminou por aí. No fim do episódio de quinta-feira, todos se reuniram para um jogo feito pela produção do programa. No game, cada participante deveria tomar um shot em homenagem à pessoa com quem mais se identifica na casa e despejar um copo de bebida fora para aquele que não lhe desce pela garganta. Com isso, Miguel voltou a ser apontado por alguns dos participantes como o mais inconveniente.

- Apesar de eu conseguir conviver com você, eu acho que você tem muito a aprender ainda e acho que você está muito errado em muitas coisas que você diz e faz, disse Sarah Fonseca.

- Você tomou algumas atitudes que são erradas, mas são atitudes que eu vejo que você quer mudar e quer entender. Mas você tem 24 anos e a gente não vai te ajudar a mudar em 24 dias o que você aprendeu a vida inteira, disse Gabriel Aglio, que ainda disse em depoimento à produção:

- Ele é a referência de homem que a sociedade não precisa.

E por falar em Gabriel, ele também deu o que falar, já que mais uma vez chamou a atenção por seu ciúmes de Ana, sua ex-namorada e a quem ele diz que ama. Sim, todas as vezes que ela se aproxima de alguém, lá vem Gabriel ter uma crise de ciúmes, provocando um climão. E agora não foi diferente. Ao vê-la apenas conversando com Cleber Zuffo, o Livinho, Gabriel se irritou e bateu com força a porta de um dos quartos da mansão. O assunto ainda deu pano para a manga e fez com que os dois tivessem mais uma DR, além de fazer com que Ana não beijasse Livinho num encontro apenas entre eles.