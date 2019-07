Luana Piovani manda suposta indireta para Pedro Scooby: Separação que emburrece o outro

05/07/2019 | 11:11



Luana Piovani usou novamente o Stories para mandar outra indireta! Ao que indica, ela estava falando sobre Pedro Scooby, seu ex-marido, mesmo que não tenha citado o nome do surfista, já que falou sobre separação. Visivelmente irritada com algo, a atriz fez uma sequência de vídeos para dizer o seguinte:

- A minha vontade... eu nem posso dizer qual é a minha vontade. Mas o que que eu vou fazer? Eu não posso fazer da minha vida uma guerra. É difícil porque... eu fico sem saber o que fazer. Ou eu proíbo ou eu arrumo uma confusão ou eu não deixo ficar junto... o que eu vou fazer? Eu não sei. Não adianta conversar, falar com a parede... eu realmente não sei o que fazer. E olha que é difícil eu não saber o que fazer.

Na legenda de um dos vídeos, ela ainda escreveu:

M***a de separação que simplesmente emburrece o outro. Peço ajuda pra quem???

Lembrando que Pedro está atualmente em Lisboa, em Portugal, onde Luana vive com os três filhos do casal, Bem, Liz e Dom. Após curtir dias de descanso com a namorada, Anitta, o surfista foi aproveitar a companhia dos filhos. Um dos vídeos que Scooby fez com os pequenos, inclusive, causou polêmica nas redes sociais.

O que será que deve ter irritado Luana?