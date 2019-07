PM recupera veículo furtado e localiza desmanche ilegal

Do Dgabc.com.br



05/07/2019 | 11:11



Durante a tarde de terça-feira (2), a PM (Polícia Militar) prendeu dois homens, de 24 e 33 anos, e localizou um desmanche ilegal que funcionava em um galpão no Jardim Ana Maria, em Santo André. No local também foram apreendidos dois veículos, além de diversos rádios comunicadores, bloqueadores de sinal e rádios automotivos.

Uma equipe do 46° BPM/M (Batalhão de Polícia Militar Metropolitano), realizava patrulhamento pela região quando foi informada sobre a localização de um carro GM/Onix, produto de furto. Os policiais se deslocaram até o endereço e flagraram os suspeitos em frente ao imóvel. Durante a aproximação, um deles se desfez de um rádio comunicador e tentou fugir, mas foi contido pelos PMs.

Em abordagem aos indivíduos, foi confirmado que o local era utilizado para o referido crime. Dentro do desmanche, foi localizado o carro produto de furto, que foi apreendido e devolvido à vítima. Com as buscas foram apreendidos 19 rádios automotivos, oito ferramentas elétricas, seis rádios comunicados e um motor com numeração suprimida.

Também foi encontrado um segundo carro – que estava em frente ao desmanche – e possuía alguns dos materiais apreendidos em seu interior. Todo equipamento foi apreendido e requisitada perícia para o local. Os criminosos foram detidos em flagrante por receptação qualificada e localização/apreensão e entrega de veículo, sendo encaminhados ao 2° DP (Camilópolis), onde permanecem à disposição da Justiça.