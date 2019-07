Obituário - 5 de julho de 2019

Ademir Medici



Mitsuru Tikaishi (Dona Rita)

(Kagawa, Japão, 1-2-1916 – São Bernardo, 1-7-2019)

Os Tikaishi residem desde 1950 em São Bernardo. Mitsuru, a dona Rita, e Hajime Tikaishi se casaram em Registro, no Vale do Ribeira, tiveram os quatro primeiros filhos, até a mudança para São Bernardo. Aqui tiveram mais quatro filhos e o primeiro trabalho foi cultivar batata e milho no Batistini.

Ao completar 101 anos, já viúva, dona Rita contou sua história, registrada na página Memória em várias edições. Lúcida, sorridente, feliz e amável, ela deu dois presentes ao repórter: num pacotinho, doce de feijão; noutro, doce de gengibre, que ela mesma preparou. Dona Rita viveu mais dois anos. Residia no bairro Assunção. Parte agora, aos 103 anos, sendo sepultada no Jardim da Colina.

Crédito da foto – Projeto Memória

DONA RITA. A vida em São Bernardo desde 1950



SANTO ANDRÉ

Santo André, quarta-feira, dia 3 de julho

Maria de Lourdes Pinto, 91. Natural de Arceburgo (MG). Residia em Santo André. Dia 3, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Arceburgo (SP).

Agostinho Salvador Fernandes, 87. Natural de Piracicaba (SP). Residia no bairro Silveira, em Santo André. Dia 3. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Irineu Munhoz, 71. Natural de Sorocaba (SP). Residia na Vila Vitória, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Servandio Francisco de Oliveira, 71. Natural de Ipanema (MG). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Carlos de Godoy, 63. Natural de Astorga (PR). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luzia Vitória Franchino, 60. Natural de Santo André. Residia na Vila Suíça, em Santo André. Professora. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida Goulart, 52. Natural de Londrina (PR). Residia no Recreio Santa Rita, em Suzano. Dia 3, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Genival Evangelista dos Santos, 52. Natural de Pilão Arcado (BA). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Pedreiro. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rodrigo Silva Campos, 32. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Richardson Herbert de Souza, 22. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Auxiliar administrativo. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Santo André, quinta-feira, dia 4 de julho

Izaltina Gonçalves de Oliveira e Silva, 95. Natural de Juazeiro (BA). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Geraldina Reginaldo de Paula, 93. Natural de Presidente Alves (SP). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Pensionista. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alvino Gualberto Ferreira, 82. Natural de Jacobina (BA). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Metalúrgico. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Diva Regina Correia, 80. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 4. Cemitério Vale dos Reis, Taboão da Serra (SP).

José Maria Monteiro, 80. Natural de Arcoverde (PE). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 4. Cemitério Municipal São Miguel, em Arcoverde (PE).

Helena Regina Matára Munhoz, 71. Natural de Rolândia (PR). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 4. Cemitério Municipal de Maringá (PR).

Carlos do Nascimento Sardinha, 63. Natural de Santo André. Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Vendedor. Dia 4. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Santo André, sexta-feira, dia 5 de julho

Divino Camore, 90. Natural de Santo Antonio de Posse (SP). Residia na Vila Linda, em Santo André. Hoje, dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

São Bernardo, terça-feira, dia 2 de julho

Inês Maria de Sá, 87. Natural de Floresta (PE). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 2. Jardim da Colina.

Leonor Morgado Lemos, 85. Natural de Palmares Paulista (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério da Paz, no Morumbi, em São Paulo.

Janete Tenório Cavalcante, 85. Natural de Viçosa (AL). Residia no Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 2. Crematório Vila Alpina.

Ignez Nunes de Barros Souza, 82. Natural de Barra (BA). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério dos Casa.

Gessi Leonel de Santana, 81. Natural de Gurinhem (PB). Residia no Jardim Ipê, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério dos Casa.

Maria Ermerinda Vasconcellos, 81. Natural de Virginia (MG). Residia em São Paulo (SP). Dia 2. Crematório Vila Alpina.

Ubiraci Barreto de Gusmão, 74. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Tupã, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério da Paulicéia.



São Bernardo, quarta-feira, dia 3 de junho

José Anselmo da Silva, 94. Natural do Estado do Ceará. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.

Miguel Marchena Fernandez, 88. Natural da Espanha. Residia na Vila Gonçalves, em São Bernardo. Dia 3. Jardim da Colina.

Francisco Mar Rio, 88. Natural de Catanduva (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 3, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Walter Correa da Silva, 65. Natural de São Paulo (SP). Residia na Cidade Miramar, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.

Cosme Aprigio de Araujo, 57. Natural de Firmino Alves (BA). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério do Baeta.



SÃO CAETANO

Apparecida Rillo dos Santos, 87. Natural de Jaú (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Herbert Martinez, 56. Natural de São Caetano. Residia em São Paulo (SP). Dia 3, em São Bernardo. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



DIADEMA

Iva Nazareth de Oliveira, 82. Natural de Dobrada (SP). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Hoje, dia 5. Vale da Paz.

Francisco Rodrigues Furtado, 74. Natural de Independência (CE). Residia no Centro de Diadema. Dia 3, em Santo André. Cemitério Municipal.

Pedro Araujo dos Santos, 51. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Santa Terezinha. Dia 3. Cemitério Municipal.



M A U Á

Drusolina Elizabeth Leonardi Grechi, 88. Natural de Penápolis (SP). Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 3, em Santo André. Vale dos Pinheirais.