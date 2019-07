A união dos prefeitos

Diário do Grande ABC



A foto que ocupou boa parte da Primeira Página da edição de ontem deste Diário é simbólica. Nela, três prefeitos da região estão de mãos dadas, cena rara nos últimos tempos. Paulo Serra, de Santo André, Orlando Morando, de São Bernardo, e José Auricchio Júnior, de São Caetano, encontram-se no Palácio dos Bandeirantes comemorando o anúncio do pacote de mobilidade urbana que acabara de ser feito pelo governador João Doria (PSDB). Havia motivos para celebração. Afinal, a união do trio foi essencial para que o Palácio dos Bandeirantes se comprometesse com tantos projetos importantes para o Grande ABC.

Somados, os quatro compromissos assumidos pelo governador com a região ultrapassam R$ 11 bilhões em investimentos – a principal fatia será destinada à implantação da Linha 20-Rosa do Metrô. É, seguramente, um dos maiores aportes da gestão de João Doria feitos em uma região específica nos primeiros seis meses de governo. O anúncio teria sido feito se os três prefeitos não tivessem superado suas desavenças políticas e unido forças em torno de projeto comum? Dificilmente.

Trata-se de certeza histórica, da qual o Grande ABC já foi vítima. A cizânia das lideranças regionais é a principal responsável pela ausência de investimentos estaduais ou federais. A explicação tem complexidade zero: enquanto prefeitos brigam entre si, incapazes de unir forças, mandachuvas de Estado e União não precisam se preocupar com cobranças. Para quem só pensa no próprio umbigo, está-se no melhor dos mundos.

Mas e a população? Sem o comprometimento dos administradores que escolhem a cada eleição, são ínfimas as chances de receber, de instâncias superiores, contrapartidas aos pesados impostos que paga. É inconcebível que a quarta maior produtora de riqueza nacional, caso das sete cidades do Grande ABC, até hoje não tenha recebido a linha de Metrô prometida há mais de quatro décadas. Boa parte da culpa se deve às brigas fratricidas dos políticos locais. Serra, Morando e Auricchio deram passo significativo para mudar a história. Que venham outros.