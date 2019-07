Renata Banhara, 'ex-banheira do Gugu', vira assistente parlamentar em São Paulo

05/07/2019 | 10:26



A eleição de 2018 foi atípica. O movimento de artistas que pretendem se engajar na política na era pós-Tiririca não teve força. Por isso, personalidades menos conhecidas, como aquelas que participam de realities shows, não conquistaram vagas. Foi o caso de Renata Banhara, que esteve na quarta edição de A Fazenda, na Record TV.

Durante a disputa eleitoral do ano passado, ela tentou uma cadeira como deputada federal pelo PRB, em São Paulo. A modelo teve 12.434 votos e não conseguiu a vaga.

Há aproximadamente um mês, Renata foi contratada como assistente parlamentar no gabinete do deputado estadual Wellington Moura, do PRB de São Paulo. A informação foi divulgada pela Veja Online na quinta-feira, 4.

Renata Banhara é amiga pessoal do deputado Celso Russomanno. A modelo ficou nacionalmente conhecida nos anos 1990 graças ao quadro Banheira do Gugu, em que mulheres com biquínis bem pequenos tentavam pegar sabonetes de uma banheira, enquanto participantes do programa tentavam impedir. Helen Ganzarolli e Luiza Ambiel também marcaram época nesse quadro do Domingo Legal, de Gugu Liberato, do SBT.