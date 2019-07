Deborah Secco vira sócia de aplicativo de beleza: Pronta para realizar um sonho

05/07/2019 | 10:11



Deborah Secco agora é uma empresária! A atriz entrou de cabeça no mundo dos negócios na noite da última quinta-feira, dia 4, quando anunciou em uma coletiva de imprensa a sua sociedade em um aplicativo de beleza. Ela está de fora das telinhas desde seu trabalho em Segundo Sol e agora a atuar não será mais sua única ocupação, pois terá que lidar com as responsabilidades do Singu. A empreitada trata-se de um serviço no qual as pessoas poderão contratar profissionais como manicures e cabeleireiros e serem atendidos sem sair de casa.

Como trata-se de um serviço de beleza, Deborah caprichou no look e estava impecável. Ela optou por um visual monocromático verde e até o seu delineado era dessa cor. Um charme!

Em seu Instagram, a nova empresária postou uma foto para celebrar o momento e escreveu: Pronta para realizar um sonho.

O sócio de Deborah é Tallis Gomes, um jovem empresário com diferentes tipos de negócio. Ele não economizou no textão que postou em seu Instagram para comemorar a novidade e também não poupou nos elogios à Deborah. Para ele, a atriz é uma empreendedora há tempos, desde a época em que pagou diárias do próprio bolso nas gravações de Bruna Surfistinha e foi recompensada com uma bilheteria de sucesso. Ele ainda escreveu: A Deborah Secco é uma mulher autêntica e independente que carrega consigo os valores que acreditamos ser cruciais para a construção de uma sociedade saudável.

O sócio da atriz ainda fez questão de mandar uma mensagem para outras estrelas brasileiras ficarem de olho em possibilidades de empreender. De acordo com Tallis, esta é uma tendência que os famosos internacionais já seguem e que os brasileiros deveriam ficar de olho para diversificar suas carteiras e ganhar mais dinheiro.