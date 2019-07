Luana Piovani reencontra o ex, Paulinho Vilhena, e Scooby explica gesto polêmico de filho enquanto cantava música de Anitta

05/07/2019 | 10:11



De volta a Portugal, Pedro Scooby está curtindo algum tempo com os filhos, Dom, Bem e Liz, frutos da relação com Luana Piovani. O momento em família, no entanto, já causou polêmica nas redes sociais e muitos fãs questionaram um vídeo em que o surfista aparece no carro com as crias.

Na publicação, que você confere abaixo, a família aparece no carro cantando a música Onda Diferente, parceria de Anitta com Ludmilla e Snoop Dog. Em certo momento, Bem começa a fazer sinais com a cabeça, como se fossem chifres. Logo após a divulgação do momento, Scooby recebeu inúmeras críticas no Instagram e decidiu vir à público esclarecer o ocorrido.

- Galera nem sei se eu deveria explicar isso para vocês, mas para as pessoas que gostam de mim, a playlist que estava tocando hoje no carro, não é minha, não fui eu que escolhi. É da Angela, nosso anjo, que ajuda a cuidar dos nossos filhos aqui em Portugal e são as músicas prediletas dos meus filhos, disse ele.

E continuou:

- E uma outra coisa, eu vi alguém falando do símbolo que o Bem fez com a cabeça, é porque a Angela estava ensinando ele sobre os carros, porque ele gosta das marcas de carros. E ela ensinou para ele lembrar o touro de toyota. Foi uma forma dela ensinar para ele sobre aquela marca de carro, porque ele é apaixonado. Só para deixar claro, meus filhos amam música brasileira, amam Ludmilla, amam Kevinho, amam a música do Thiago Brava. Só para deixar tudo na paz, to passando um dia maravilhoso aqui com meus filhos e é isso. Acho que eu tinha que deixar isso claro, finalizou ele.

Horas antes, Luana falou sobre a chegada do ex-marido em casa:

- Estou chegando em casa. Sabem quem está em casa? O Pedro. Sabe o que isso significa? Nada. Significa que vou ter carta de alforria! Vamos aos copos! Lisboa, aí vamos nós... não tem folga, disse ela.

E já que estava com a passe livre para curtir sem os filhos, Luana também dividiu com os seguidores como estava aproveitando a noite. No Stories, ela publicou uma série de vídeos mostrando que estava acompanhada de um grupo de amigos em um restaurante em Lisboa. Uma companhia especial, no entanto, acabou roubando a cena.

- Estamos aqui numa mesa maravilhosa de brasileiros! Paulinho Vilhena, cadê você? Ele está me dando uma pequena aula do que fazer.., disse Luana, surpreendendo ao revelar que estava acompanhada do ex, o ator Paulinho Vilhena.

Para quem não se lembra, os dois tiveram um breve romance em 2002, mas terminaram a relação no mesmo ano. Cerca de dois anos depois, eles voltaram a ficar juntos no Carnaval de 2004, mas não voltaram a ser vistos juntos depois. Paulinho, aliás, chegou a declarar no passado que de todas suas ex-namoradas, a única que não amava era Luana Piovani.