Chuva interdita parte da Marginal do Tietê; rodízio foi suspenso pela manhã

05/07/2019 | 10:07



A Marginal do Tietê continua em estado de atenção para alagamentos na manhã desta sexta-feira, 5, por causa do acumulado de chuvas desde a quinta-feira (4). As pistas central e local estão interditadas no sentido Ayrton Senna, na altura da Ponte das Bandeiras. Por volta das 9h50, a pista expressa estava transitável, mas com lentidão também nas imediações da Ponte das Bandeiras.

No sentido Castelo Branco, o bloqueio está nas pistas expressa e central. Na manhã desta sexta, a Marginal do Tietê chegou a apresentar, no sentido Ayrton Senna, 23 quilômetros de lentidão. Já no sentido Castelo Branco, o motorista encontrou número semelhante: 21 quilômetros de congestionamento.

O rodízio de veículos foi suspenso no período da manhã, bem como a Zona Azul. Ainda não está decidido se o rodízio será suspenso no período da tarde. A Rodovia Anhanguera também estava interditada, nos dois sentidos, na altura do km 36, na região de Cajamar, por conta do alagamento. Já a Rodovia dos Tamoios permanecia interditada em trecho de serra por risco de queda de barreiras.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o ponto mais crítico da capital estava localizado entre as Pontes das Bandeiras e da Freguesia do Ó, na zona norte.

Aeroportos

O Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, opera normalmente de acordo com o site da Infraero. Por sua vez, o Aeroporto Internacional de Guarulhos tinha 26,3% das chegadas e 41,2% das partidas atrasadas por volta das 9h50. Os voos cancelados são 2,4% e 1,9%, respectivamente.