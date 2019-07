5 lugares para tomar chá da tarde pelo mundo

Luchelle Furtado



Eternizado como um hábito inglês, o chá da tarde sempre remete aos quitutes e protocolos britânicos. Entretanto, é possível explorar essa experiência em diferentes lugares do mundo. A rede asiática de hotéis de luxo Shangri-La selecionou seus hotéis nos cinco continentes do globo, que oferecem chás com opções veganas, havaianas e até com delicias preparadas pelas abelhas canadenses.

Lugares para tomar chá da tarde fora da Inglaterra

Ula Ula com Chá – Tóquio

Divulgação Chá da tarde em Tokyo

O Shangri-La Tokyo, no Japão, cria combinações para os mais de 20 tipos de chá em sua carta, de acordo com as estações do ano. O evento vem ganhando fãs que voltam para experimentar cada novidade.

Neste verão, o chef confeiteiro do hotel, Naoya Okamura, se inspirou nos sabores do Havaí e criou doces de frutas tropicais e salgados inspirados em clássicos da região, como Spam musubi e poke.

Just Like Honey – Toronto

Divulgação Abelhas em Toronto

As que vivem na “B-Wall” e o mel produzido ali se torram uma das atrações favoritas dos hóspedes do abelhas no Shangri-La Hotel, em Toronto, no Canadá. O “paredão”, localizado no Jardim do 3º andar, é uma colmeia feita sob medida para aproximadamente 50 mil abelhas urbanas.

A colmeia produz cerca de 20 kg de mel, que é colhido a cada setembro. Os chefs confeiteiros do hotel reuniram uma combinação de flores e frutas cítricas e da estação para um chá da tarde, que evidencia os sabores complexos desse ingrediente.

Bien Sur – Paris

Divulgação Chá da tarde no tradicional estilo francês

O Shangri-La Hotel, Paris’ La Bauhinia, na França, criou em 2015 as noites 100% veganas. O sucesso foi tão grande que os chefs confeiteiros do hotel resolveram investir em um chá da tarde alternando entre a simplicidade e a sofisticação.

Para isso, preservaram a natureza das frutas e dos sabores usando proteínas vegetais e açúcares não refinados, como flor de coco.

Kerry Hotel – Hong Kong

Divulgação Opção de chá da tarde em Hong Kong

“The Garden Tea with Les Néréides” é uma parceria entre o Kerry Hotel Hong Kong e a famosa marca francesa de Bijuterias Les Néreides. Servido no Lobby Lounge do hotel, o chá com quitutes delicados e sabores exóticos é inspirado na coleção primavera verão marca, repleta de flores.

De quebra, dá pra levar pra casa uma edição limitada do bracelete “Kerry x Les Néréides”, feita exclusivamente para os hóspedes do hotel.

Chá Ecumênico – Cingapura

Divulgação Variedades no chá da tarde de Cingapura

Considerada a Capital Gastronômica da Ásia, Cingapura acolhe bem múltiplas religiões e diversas tradições culinárias dos países asiáticos.

No Chá da Tarde do Shangri-La hotel Singapure, isso fica evidente. Uma seleção de iguarias, como o sanduíche de salmão defumado norueguês, a torta de yuzu perfumada japonesa, a quiche de cogumelos silvestres trufados e os morangos de kyoto são apenas algumas das opções do cardápio.

