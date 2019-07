Atividade econômica da região registra estagnação em 2018

Da Redação



05/07/2019 | 07:00



O crescimento econômico do Grande ABC foi de apenas 0,2% em 2018, conforme dados do 19º Boletim EconomiABC, elaborado pelo Observatório Econômico da Metodista. A estagnação foi detectada após 2017 mostrar alta da atividade econômica local de 2%.

O estudo apontou como vilão do cenário a dificuldade de o País reagir à crise na economia deflagrada em 2014. A perspectiva tende a piorar depois que o Banco Central reviu, para baixo, a projeção do PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil para este ano – de 2% para 0,9%. De acordo com o levantamento, esses números negativos engessam a indústria, que responde a 24% das riquezas produzidas nas sete cidades.

“Mesmo os impactos do recém-anunciado acordo comercial entre Mercosul e União Europeia devem ser avaliados com cautela em relação ao Grande ABC, tendo em vista a região ter se tornado forte importadora de insumos industrializados nas últimas décadas, o que reflete negativamente em diversos setores industriais locais”, analisa o economista Sandro Maskio, professor da Universidade Metodista de São Paulo. O especialista acredita que o ritmo lento da retomada da economia fará com que a região demore mais do que três anos para recuperar a dinâmica local.

Ele também diz desconfiar da facilidade de acesso a produtos industrializados da União Europeia como indutor da ampliação da competitividade nacional – foi o argumento utilizado para o acordo entre os blocos.