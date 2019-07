Comissão faz mudanças na aposentadoria para militares

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



05/07/2019 | 07:00



Mudanças nas regras de aposentadorias de agentes de segurança e de professores deram ontem o tom na votação da reforma da Previdência na comissão especial da Câmara. Os parlamentares aprovaram o texto-base do relatório formulado por Samuel Moreira (PSDB-SP) – 36 a 13 – e decidiram retirar da proposta destaques que igualariam benefícios de policiais militares e de bombeiros ao de servidores das Forças Armadas e que abrandariam as normas de docentes. Houve bate-boca entre funcionários que acompanhavam as discussões. Com a aprovação, a proposta segue para análise do plenário da casa.



PMs e bombeiros seguem obedecendo a normas de aposentadoria impostas por cada Estado. Nas Forças Armadas, é preciso cumprir 30 anos de atividade, sem exigência de idade mínima, para ir ao regime previdenciário. Agentes de segurança estaduais defendiam a equiparação, mais branda.



Esse destaque foi retirado da proposta de forma unânime devido a acordo de líderes. Entretanto, no plenário, pode retornar ao projeto. O presidente Jair Bolsonaro (PSL) até fez lobby para flexibilizar essas regras, sem êxito.



No caso de professores da rede privada, atualmente não há idade mínima de aposentadoria, somente tempo de contribuição – 30 anos para homens, 25 para mulheres. No sistema público, o profissional precisa ter no mínimo 50 anos (mulheres) e 55 anos (homens). Bolsonaro queria estipular a todos 60 anos para ingresso no regime de Previdência. Moreira suavizou o texto para as docentes, 57 anos, e manteve 60 aos professores.



Nos demais itens, o texto-base foi mantido conforme discussão dos últimos dias. Em relação aos trabalhadores do setor privado, a reforma altera a idade mínima para a aposentadoria. As mulheres podem ter acesso ao benefício com 62 anos de idade e pelo menos 15 anos de contribuição e os homens, com 65 anos de idade e 20 de contribuição (leia mais na arte acima). Com isso, a aposentadoria por tempo de contribuição, que determinava 30 anos de pagamento para as mulheres e 35 anos para os homens, sem determinar idade mínima, deixa de existir.



Alguns pontos polêmicos, como a inclusão do sistema de capitalização e mudanças no BPC (Benefício de Prestação Continuada), ficaram fora do texto-base – mas podem retornar no plenário. Estados e municípios seguem fora do projeto original. “Desde o início, nos venderam que a reforma seria para todo mundo, o que não aconteceu nesse texto. Se é para todo mundo fazer força para ajudar o Brasil, que sejam todos, porque isso é criar privilégios”, disse o advogado especialista em direito previdenciário João Badari, sócio do Aith, Badari e Luchin Advogados.



Integrante da comissão especial – e favorável ao texto-base –, o deputado Alex Manente (Cidadania), de São Bernardo, disse que a aprovação do texto é vitória expressiva. “A reforma não é popular, mas é responsável com aqueles que querem um País com solidez na economia, para investimentos, além de garantir emprego e renda para custear a Previdência.” Ele voltou a dizer, porém, que não é a única solução. “Agora é importante encaminhar a reforma tributária, desenvolver outras ações para que a indústria possa competir globalmente, como barateamento de matéria-prima.”