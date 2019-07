Centro de BMX de São Bernardo recebe reforma e novas rampas

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



05/07/2019 | 07:00





Os praticantes de BMX têm desde ontem espaço remodelado para arriscar manobras radicais em cima da bicicleta em São Bernardo. Foi entregue reformado e restaurado o centro de treinamento da modalidade, que no estilo livre (freestyle) será disputada na Olimpíada de Tóquio, em 2020. O local, que fica na Rua Redenção, 271, no Centro, é o maior da América Latina e atrai praticantes de diversos países, como Argentina e Chile.



Foram investidos R$ 20 mil na reforma, que contemplou a construção de quatro rampas, além de reposição de espumas, manutenção das estruturas já existentes e pintura, inclusive com a produção de grafite na parte central. Metade do valor foi captado pelos próprios atletas junto à iniciativa privada e o restante bancado pela Prefeitura.



A cada fim de semana, o local, que conta com 1.000 metros quadrados, recebe aproximadamente 500 praticantes. “Hoje o centro de BMX é considerando o principal da América Latina. Destaca-se que, por ser indoor, os atletas podem treinar mantendo padrão de níveis norte-americano e Europeu. Grupos de esportistas passam semanas na cidade executando manobras e se aperfeiçoando para participação em competições no cenário nacional e internacional”, explicou, em nota, o secretário de Esporte e Lazer, Alex Mognon.



O local transformou São Bernardo na capital da modalidade no País. “A cidade é representada no cenário nacional do BMX como a principal equipe, com atletas de nível internacional que disputaram o X-Games, como Douglas ‘Doguete’, Caio ‘Rabisco’, Cauã ‘Madona’, Reginaldo ‘Régis’, e ainda recebe rotineiramente para treinar Leandro ‘Overall’, dono das manobras mais radicais do Brasil”, orgulhou-se Mognon.



Mas não são apenas os atletas consagrados que usam o local, pois os iniciantes também têm espaço. “O centro é local de excelência no treinamento dos atletas de BMX, mas também está adaptado para a iniciação na modalidade. A revitalização proporcionou maiores condições de segurança aos atletas de iniciação. Portanto, é aberto a toda população, desde que observados os equipamentos de segurança obrigatórios à modalidade e horários destinados aos iniciantes, amadores e profissionais”, finalizou o secretário.