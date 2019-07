Ecovias estima que até 320 mil veículos utilizem o SAI no feriado

Da Redação



05/07/2019 | 07:00



A Ecovias espera que entre 190 mil e 320 mil veículos utilizem o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) em direção à Baixada Santista durante o feriado prolongado da Revolução Constitucionalista de 1932, celebrado na próxima terça-feira.

A previsão é implantar a Operação Descida (7x3) hoje, a partir das 13h, com previsão de permanecer em vigor até 18h59. Amanhã, a operação voltará a ser montada entre 9h e 17h59 e, no domingo, o serviço deve vigorar entre 9h e 12h59. Neste modelo, os veículos que seguirem em direção ao Litoral poderão utilizar as pistas Sul e Norte da Via Anchieta e também a pista Sul da Rodovia dos Imigrantes. Para subir, os usuários terão apenas a pista Norte da Imigrantes.

Conforme a Artesp (Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo), as concessionárias deverão reforçar as equipes de atendimento aos usuários devido ao aumento da demanda. A estimativa é a de que 2,1 milhões de veículos deixem a Grande São Paulo com destino ao Interior e Litoral paulista.