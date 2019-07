Região registra em 24 horas volume de chuva superior ao de julho de 2018

Da Redação



05/07/2019 | 07:00



Frente fria que atinge o Grande ABC desde quarta-feira com ventos úmidos e massa de ar polar possibilitou o retorno da chuva à região, após 29 dias de clima seco. O acumulado de precipitação registrado ontem pela estação meteorológica automática do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), localizada no Parque Erasmo Assunção, foi de 37 milímetros. O volume é superior ao observado durante todo o mês de julho do ano passado, quando caiu 31,3 milímetros.

O último dia que havia sido registrada precipitação na região foi em 5 de junho, com 3,4 milímetros.

Conforme o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) do Grande ABC, mantido pelo Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, a frente fria permanecerá influenciando o clima da região até domingo. No entanto, a chuva segue apenas até hoje, com intensidade fraca a moderada – 0,2 a 25 milímetros. As temperaturas seguirão em declínio, a mínima prevista durante a madrugada é de 11°C já a máxima, no período da tarde, é de 16°C. As madrugadas seguirão geladas, inclusive com risco de geada em trechos de serra.

Para o domingo, a expectativa é a de que os termômetros marquem mínima de 6°C em Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra e máxima de 28°C. As temperaturas começarão a subir gradativamente a partir de segunda-feira.