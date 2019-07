Linha 10-Turquesa receberá trens que estão em uso há 9 anos

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



05/07/2019 | 07:00



A substituição dos trens da Linha 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) – que circula entre as estações Brás, em São Paulo, e Rio Grande da Serra –, anunciada na quarta-feira pelo governo do Estado, será feita com trens que já circulam desde 2010. De acordo com o secretário dos Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, “todos os trens que operam na Linha-10, da série 2.100, serão trocados pela séries 7.000 e 7.500”. Ainda conforme o Estado, a ação ocorrerá na próxima quarta-feira.

Os trens da CPTM são separados em séries de acordo com seu ano de fabricação. Atualmente, a Linha 10 conta com composições modelos 2.100 e 7.500 – que foram remanejados da Linha 9-Esmeralda (Osasco- Grajaú) no início do ano passado. Conhecidos como ‘trens espanhois’, os itens da série 2.100 atuam apenas na Linha 10. Foram produzidos de 1974 a 1977 e utilizados na Espanha como composições regionais de média distância e entraram em circulação no Brasil em 1998. Já as composições 7.500 foram fabricadas em 2010. Os trens modelo 7.000 que a região deverá receber foram fabricados em 2009 e operam desde 2010 nas linhas 9-Esmeralda, 11-Coral (Luz-Estudantes) e 12-Safira (Brás-Calmon Viana). De acordo com Baldy, a ação possibilitará a aposentadoria de 18 composições da série 2.100. Externamente e na parte mecânica, as séries 7.000 e 7.500 são idênticas, tendo como única diferença a disposição dos assentos no interior dos carros na série mais nova – são menos assentos e mais espaço para passageiros em pé. Ambos os modelos contam com oito portas em cada carro, quatro de cada lado. A frota 2.100 tem apenas quatro portas em cada vagão. Com média diária de 370 mil passageiros, sendo 181,4 mil usuários somente na região, a Linha 10-Turquesa tem uma das frotas mais antigas do Estado. A companhia estadual adquiriu, em 2013, total de 65 composições, ao custo de R$ 1,8 bilhão. Deste lote, 42 trens foram entregues, mas, nenhum atua na região. O Diário questionou a CPTM sobre a origem dos trens que, segundo o governo do Estado, passam a circular na região a partir da próxima quarta-feira, se eles eram novos e neste caso, qual era o valor do investimento; ou se eram composições em uso e desde quando já estavam circulando. Por telefone, a assessoria de imprensa informou que não seria possível passar as informações, pois ainda estava sendo concluído o remanejamento entre as linhas. Por nota, a companhia informou que “os detalhes estão sendo definidos pela operação e serão divulgados em breve”. Sites especializados em transportes por trilhos, no entanto, garantem que desde o mês passado a CPTM planejava o remanejamento das composições e que funcionários estão sendo treinados.

Estado prevê modernização até dezembro