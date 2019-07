PSDB se reaproxima de Kiko em Ribeirão

Raphael Rocha



05/07/2019 | 06:29



O PSDB de Ribeirão Pires anunciou composição com o prefeito Adler Kiko Teixeira (PSB). A revelação foi feita por Cezar de Carvalho, integrante da executiva do partido na cidade. Na eleição de 2016, o tucanato caminhou com o ex-vice-prefeito Edinaldo de Menezes, o Dedé (Cidadania), que foi derrotado pelo socialista – Rosi de Marco, então no PSDB, foi vice de Dedé. O anúncio já era esperado na cidade e confirma uma especulação que há tempos circula nos bastidores políticos do município, de que Kiko pode retornar ao PSDB para ser candidato à reeleição. Kiko foi prefeito de Rio Grande da Serra por dois mandatos no PSDB. Em 2013, saiu da sigla na tentativa de se eleger deputado federal. Sem conseguir êxito, migrou para o PSB. Se elegeu prefeito de Ribeirão. Mas nunca escondeu as raízes tucanas.

Justificativas

Em uma rede social, Cezar de Carvalho, integrante da executiva do PSDB em Ribeirão Pires, justificou a adesão ao governo de Adler Kiko Teixeira. “O PSDB de Ribeirão Pires vem tornar pública a sua participação no governo do prefeito Adler Kiko Teixeira e seu vice Gabriel Roncon (PTB). Tal participação somente foi definida após reunião de sua comissão executiva municipal, na qual foi aprovada por unanimidade. O PSDB, com essa atitude, entende que facilitará as tratativas com o governador João Doria (PSDB) na busca de investimentos e que a maior beneficiária será a nossa querida Ribeirão Pires, consequentemente a nossa população, que todos nós fazemos parte e queremos o melhor.”

Herdeiro

Filho do ex-prefeito de Diadema Gilson Menezes, Gilson Menezes Júnior será candidato ao conselho tutelar do município. “em nome de meu pai Gilson Menezes, que ganhou o título de prefeito amigo das crianças, peço o apoio dos amigos e amigas para poder lutar pelos direitos das crianças e adolescentes de nossa cidade”, disse ele. Na cidade, há tradição de conselheiros tutelares se candidatarem, no futuro, à Câmara.

Licença

Dois prefeitos do Grande ABC tiraram licença para gozo de férias. Paulo Serra (PSDB), de Santo André, e Gabriel Maranhão (Cidadania), de Rio Grande da Serra, repassaram os cargos, interinamente, para os vice-prefeitos Luiz Zacarias (PTB) e Marilza de Oliveira (PSD), respectivamente.

Estratégia

Potenciais candidatos a vereador no PT de Santo André têm ouvido do pré-candidato a prefeito Erick Elói que, se ele for escolhido pelo partido para representar a sigla na corrida eleitoral do ano que vem, o primeiro turno será de trabalho para eleger a maior bancada possível na Câmara. Ele tem dito que o PT conta com força suficiente para ir ao segundo turno na cidade e que, por isso, a tática daria certo para priorizar o Legislativo e, depois, o Executivo.

Reunião

O deputado federal Alex Manente (Cidadania), de São Bernardo, se encontrou ontem com o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, para debater formas como o Brasil pode se tornar polo de investimentos e pedir maior abertura da economia nacional. “Os diálogos têm de ser sempre em busca do desenvolvimento do Brasil”, disse Alex, que também é secretário de relações internacionais da Câmara Federal. Os dois discutiram o recém-anunciado acordo entre o Mercosul e a União Europeia.