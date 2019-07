Imponente alemã

Dérek Bittencourt



05/07/2019 | 07:00



Impactante ao chegar, impressionante ao entrar, incrível ao dirigir e difícil de se despedir. Estar à bordo de uma Mercedes já é uma grande experiência por si só. E se o carro for um integrante da família GLA 2019, ganha ainda mais importância. O Diário teve a oportunidade de testar o modelo 250 Sport, apenas um abaixo da versão topo de linha (AMG 45) e o segundo mais potente deste que pode ser considerado um upgrade do Classe A. Aliás, ainda este ano, o Salão de Frankfurt, na Alemanha, deverá trazer a segunda geração deste carro.

Motorizado com um propulsor 2.0 turbo à gasolina de 211 cavalos, faz de 0 a 100 km/h em 6,6 segundos, alcançando como velocidade máxima 235 km/h. Mas um dado que mostra o equilíbrio do carro está no consumo. No modo Eco (ele tem ainda as opções Comfort e Sport), é possível alcançar quase 14 km/litro na estrada, enquanto o desempenho previsto na cidade é de aproximadamente 9 km/litro.

Assim como os últimos modelos da marca, a alavanca do câmbio automático está atrás do belíssimo volante esportivo – não é difícil para quem está desacostumado a tentar ligar o limpador de para-brisas e colocar o carro no modo neutro. O botão start/stop está presente e posicionado no local habitual de ignição.

Aliás, o pré-citado volante conta com paddle shifts (as borboletas para troca de marchas manualmente), tem diversos controles à mão – sistema de som, telefone, computador de bordo e outros –, compondo um interior caprichado nos mínimos detalhes. O kit multimídia vem equipado com Android Auto e Apple CarPlay e Bluetooth. Entretanto, um carro moderno e tecnológico deveria ter uma tela sensível ao toque.

Há sensores espalhados por todos os lados, que auxiliam e facilitam em momentos de manobras e ao estacionar. Os bancos dianteiros têm ajuste elétrico – o que é fundamental para os motoristas mais altos, que podem bater a cabeça no teto deste SUV compacto, mas prejudica o passageiro que vai atrás, que fica sem muito espaço às pernas.

Outros números importantes são as capacidades do porta malas (421 litros) e do tanque de combustível (50 litros). E três itens que deixam o carro ainda mais elegante são os bancos da frente com design esportivo, as rodas de liga leve de 19 polegadas e o teto panorâmico bipartido. O preço da versão é R$ 246.900, mas o GLA parte de R$ 167.900.