Dérek Bittencourt



05/07/2019 | 07:00



A Fiat Toro receberá o conceito italiano S-Design no Brasil em sua versão 2020. Segundo a marca, sob esta configuração o carro – que lidera pelo quarto ano seguido os emplacamentos entre as picapes grandes – está mais agressivo e exclusivo, ganhando nova identidade visual, com direito a santantônio e estribos laterais em preto e pintura cinza em itens como a capa dos retrovisores externos. Já o interior é totalmente escurecido.