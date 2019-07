Trump envia mensagem patriótica, em discurso no Dia da Independência

04/07/2019 | 21:26



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou uma mensagem patriótica no Dia da Independência, em seu discurso "Saudação à América", evitando a retórica política esperada por muitos. Trump elogiou nesta quinta-feira uma série de heróis da história do país, das Forças Armadas, do espaço, da luta pelos direitos civis e de outros segmentos.

Os presentes no evento viram sobrevoos de helicópteros da Guarda Costeira, de modelos F-22 de aviões da Força Aérea, além de outras aeronaves militares. "Para os americanos, nada é impossível", discursou Trump, que se ateve ao discurso preparado durante quase todo o tempo no evento. "Nossa nação é mais forte do que nunca antes", disse ele. Fonte: Associated Press.