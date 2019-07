Moradores denunciam envenenamento de cães

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



05/07/2019 | 07:00



Onda de envenenamento de cães tem preocupado os moradores da Rua Domênico Garofallo, no Jardim Las Vegas, em Santo André. Pelo menos seis animais, sendo três deles em situação de rua e outros três de estimação, mortos nos últimos meses.

A vítima mais recente foi a cadela Laika, da professora Cláudia Cerda, 47 anos, no dia 8 de junho. Ela denuncia que o animal passou mal durante a noite depois de ingerir linguiça envenenada. O alimento, conforme a moradora, foi jogado no quintal por um desconhecido.

“Quando chegamos com a Laika no veterinário, fizemos o exame de sangue. De acordo com o médico, se fosse chumbinho, teria aparecido no exame média de 6.000 a 7.000 subtâncias tóxicas, porém, apareceram 25 mil”, lamenta Cláudia. Laika era uma vira-lata de porte grande e morreu aos 10 anos. “Ela era a alegria da casa. Não é justo o que fizeram com ela”, finaliza.

Já o caso da cadela Fiona, da taróloga Luciene Pontes, 54, completou um ano. No entanto, ela revela que “a dor permanece presente”. “Depois que ela foi envenenada, os ataques pararam e não sabemos o motivo. Mas agora voltaram. Queremos justiça”, comenta. Apesar dos três cães e três pássaros de estimação, Luciene diz sentir falta da “amiga”. “A dor está presente até hoje. É muito difícil.”

Como sinal de protesto, os moradores da rua fizeram um cartaz cobrando justiça a respeito dos ataques contra os cães. Além disso, a comunidade elaborou boletim de ocorrência na Dicma (Delegacia de Investigação de Infrações e Crimes contra o Meio Ambiente) do município. A polícia procura, a partir de imagens de câmeras de segurança dos imóveis, o responsável pelos atos.

Conforme a Polícia Civil, as testemunhas serão chamadas para prestar depoimentos no próximo mês. A vizinhança desconfia de um dos moradores, que já teria demonstrado agressividade contra os animais e feito ameaças.</CW>