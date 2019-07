Do Dgabc.com.br



04/07/2019 | 19:57



Após a passagem da frente fria, ventos úmidos e uma massa de ar polar influenciarão o tempo no Grande ABC.

A sexta-feira começará com céu nublado e chances de chuva fraca isolada, mas a partir do período da tarde o Sol já poderá aparecer

entre nuvens. As temperaturas seguirão em declínio, a mínima prevista durante a madrugada é de 11°C já a máxima no período da tarde é de 16°C.

A partir de sábado não há mais previsão de chuva, mas as madrugadas seguirão geladas, inclusive com risco de geada em trechos de serra.