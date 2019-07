Ponte Preta busca mais 3 reforços para fechar elenco durante retomada da Série B

04/07/2019 | 20:04



Apesar de não viver uma condição financeira tranquila - quitou os salários atrasados do elenco no início da semana -, a Ponte Preta está no mercado em busca de novas contratações. A expectativa é a de que o técnico Jorginho receba de dois a três reforços para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro.

Responsável pela reformulação promovida no time quando o torneio nacional estava em andamento, o executivo de futebol do clube, Gustavo Bueno, deixou claro que continua em busca de atletas para fechar o grupo para este segundo semestre. Um zagueiro e pelo menos dois atacantes de velocidade são as prioridades.

"Com todo jogador de qualidade que possa nos ajudar estaremos abertos a negociações, estamos atentos ao mercado. Ainda não fechou o ciclo de contratações. Vamos precisar pensar em atacante, principalmente de lado", destacou o dirigente.

Desde a chegada de Gustavo Bueno, a Ponte Preta acertou as saídas de dez jogadores - o lateral-esquerdo Giovanni deve aumentar esse número - e contratou seis reforços. Essa reformulação aliviou em 35% a folha salarial, de acordo com o próprio dirigente.

Neste sábado, a Ponte vai até o CT Rei Pelé, na Baixada Santista, enfrentar o Santos no último jogo-treino antes do reinício da Série B, paralisada durante as disputas da Copa América realizada no Brasil. Em quarto lugar, com 15 pontos, o time recebe o Oeste, no próximo dia 12, em Campinas, pela nona rodada.