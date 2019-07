Sesc Santo André aproveita férias para realizar sessões de cinema ao ar livre

Luís Felipe Soares



07/07/2019 | 07:05



O Sesc Santo André (Rua Tamarutaca, 302. Tel.: 4469-1200) aproveita a chegada das férias escolares de inverno para realizar sessões especiais de cinema em seu gramado. A agenda do projeto Cine Pá! Gramado seleciona filmes para que o público jovem possa se divertir em evento gratuito e a céu aberto nas noites de sexta-feira, sempre a partir das 19h.]

A programação ainda terá os longas-metragens Expresso do Amanhã (dia 12), Corrente do Mal (dia 19) e Rec (dia 26), todos indicados para espectadores com idade superior a 14 anos. Depois das exibições, bate papos com educadores complementam as atrações.

Mais informações sobre os filmes escolhidos e o projeto estão na página da unidade local no site da rede Sesc (www.sescsp.org.br).