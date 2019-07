Novo jogo do universo de 'Harry Potter' nos celulares tem estilo de 'Pokémon Go'

Luís Felipe Soares



Fãs de magia volta, a ficar agitados com o aguardado game Harry Potter: Wizards Unite, que finalmente está liberado para os smartphones dos brasileiros depois de algumas semanas de exclusividade internacional em países como Estados Unidos, Austrália e Inglaterra. É possível baixar o jogo gratuitamente na App Store e no Google Play.

Trata-se do mais recente projeto do estúdio Niantic, o mesmo responsável por Pokémon Go. A ideia aproveita a tecnologia da realidade aumentada que fez sucesso com o mundo de Pikachu e companhia para fazer com que o público explore florestas, tavernas e portais espalhados pelas redondezas dos participantes no papel de bruxos.

Comensais da Morte, Dementadores e lobisomens são só algumas das figuras que podem aparecer no caminho. A história coloca os players ajudando o Ministério da Magia a tentar reverter evento misterioso que liberou artefatos enfeitiçados e animais fantásticos entre o mundo dos Trouxas.