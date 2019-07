Corpo de garoto de 4 anos é encontrado em rio entre EUA e México

04/07/2019 | 18:55



Equipes de resgate na fronteira dos EUA com o México retiraram nesta quinta-feira do Rio Grande o corpo de um menino haitiano de 4 anos que havia se afogado ao tentar a travessia na madrugada anterior. A descoberta foi feita durante as buscas por uma criança identificada como Alia, de 2 anos, filha de haitianos e nascida no Brasil, que tentava entrar ilegalmente nos EUA.

Inicialmente, a coincidência causou confusão entre agentes dos dois países, mas logo o garoto foi reconhecido pela mãe, que havia cruzado o Rio Grande a nado e acabou detida do lado americano da fronteira. As buscas pela brasileira continuaram nesta quinta-feira, tanto no Texas quando no Estado de Coahuila, no México - mas sem sucesso.

A mãe da menina brasileira, Marie Rose Joseph, de 28 anos, contou à polícia que levava Alia nos braços, presa em um xale, mas ela acabou se soltando em razão de seu desespero no momento de atravessar o rio à noite e às escuras. Os trabalhos para tentar localizar a criança envolvem botes, equipes de mergulhadores e veículos remotos submergíveis, além do apoio de um helicóptero.

As equipes de busca temem que, em razão do pouco peso da criança, ela tenha sido arrastada por vários quilômetros e seus restos apareçam em localidades mais distantes, como Jiménez ou Piedras Negras. Marie Rose e o marido - identificado como Jean Yunel Forestal, de 36 anos -, estão presos no centro de imigrantes em Del Rio, no Texas, e podem ser enviados de volta para o México. (Com agências internacionais)