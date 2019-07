Agenda de atividades para aproveitar as férias de julho

Luís Felipe Soares



07/07/2019 | 07:13



As responsabilidades escolares acabam de ser deixadas de lado momentaneamente com a chegada das férias de inverno. Aulas, trabalhos e atividades agora dão espaço para série de atividades que podem ser aproveitadas ao longo do mês de julho, sejam elas ao ar livre ou em espaços fechados.

Entre peças de teatro, shows de mágica, oficinas temáticas, sessões de desenhos e passeios, o Diarinho separou opções – gratuitas e pagas – espalhadas pelo Grande ABC e São Paulo que podem ser encontradas neste período de descanso para os pequenos estudantes.

CARETA, BONECO, BRINQUEDO.

A oficina de máscaras ganha espaço na agenda do Sesc Santo André. Montagens com materiais diversos são inspiradas em personagens da cultura popular brasileira.

Endereço: Rua Tamarutaca, 302, Santo André. Tel.: 4469-1200. Quando: Quinta-feira (11), às 14h30. Ingresso: Grátis.

CIDADE DA CRIANÇA.

Considerado o primeiro parque temático do Brasil, o local amplia seus dias de portas abertas. Entre as atrações estão barco viking, carrossel, camas elásticas e a tradicional roda gigante.

Endereço: Rua Tasman, 301, São Bernardo. Tel.: 4330-6998. Quando: Terça a domingo, das 9h às 17h. Ingresso: R$ 70.

CASA ECOLÓGICA – MUSEU DA VIDA.

A mais recente atração do Jardim Botânico de Diadema tem réplicas de fósseis, de animais e de plantas para ensinar educação ambiental.

Endereço: Rua Ipitá, 193, Diadema. Tel.: 4059-7619. Quando: Terça a sexta-feira, das 9h às 11h e das 13h às 15h. Ingresso: Grátis.

PRAÇA DE DIVERSÕES.

O Mauá Plaza Shopping monta arena com ações diversas para que os visitantes se sintam em praça ao ar livre.

Endereço: Av. Gov. Mário Covas Júnior, 1, Mauá. Tel.: 4548-4000. Quando: Segunda a sábado, das 10h às 22h; domingo, das 12h às 20h. Até dia 26. Ingresso: Grátis (sessões de 20 minutos).

AVENTURAS NO MAR.

O palco do Sesc São Caetano recebe jornada de menina que, em quarto de hospital, tem visita de viajante misterioso pronto para narrar suas histórias fantásticas do passado.

Endereço: Rua Piauí, 554, São Caetano. Tel.: 4223-8800. Quando: Terça-feira (9), às 16h. Ingresso: Grátis.

ONE MAN SHOW.

O ilusionista Caio Ferreira apresenta, no Sesc São Caetano, show no qual mescla mágica, música e diversas brincadeiras com o público. A trilha sonora dita o ritmo de cada número.

Endereço: Rua Piauí, 554, São Caetano. Tel.: 4223-8800. Quando: Sexta-feira (12), às 20h. Ingresso: Grátis.

EXISTO!

Na montagem que Cia. La Leche apresenta no Sesc Santo André, Luan vive preso em torre e só observa o mundo por uma luneta. Entre as conversas com a mãe e bichos, o público entende o desejo do garoto de viver livremente.

Endereço: Rua Tamarutaca, 302, Santo André. Tel.: 4469-1200. Quando: Domingo, às 12h. Até dia 18 (exceto dia 28). Ingressos: R$ 5 a R$ 17 (grátis para crianças com até 12 anos).

ARENA GAME.

A terceira edição do espaço temático aberto no Shopping Praça da Moça disponibiliza estações de jogos como FIFA 2019, Just Dance e Fortnite.

Endereço: Rua Manoel da Nóbrega, 712, Diadema. Tel.: 4057-8900. Quando: Segunda a sábado, das 10h às 22h; domingo, das 14h às 20h. Até dia 28. Ingresso: Grátis.

SABINA ESCOLA PARQUE DO CONHECIMENTO.

Aulas temáticas, experiências, oficinas e a popular visita ao aquário dos pinguins fazem parte das atividades preparadas para este mês. Destaque para aulas variadas (fotos com a lua e transferências de desenhos para sacolas estão na lista) e experiências diversas (a exemplo de montagem de submarino de garrafa PET e criação de cores com eletricidade).

Endereço: Rua Juquiá, Santo André. Tel.: 4422-2001. Quando: Terça a sexta-feira, das 9h às 17h; sábado e domingo, das 9h30 às 17h30. Até dia 31. Ingressos: R$ 10 (meia) e R$ 20 (grátis para alunos e professores

das escolas municipais de Santo André, crianças com até 5 anos e pessoas com deficiência), com pagamento somente em dinheiro.

LEONARDO DA VINCI: TRAÇO DE UM GÊNIO.

O Museu da Imaginação acaba de inaugurar instalação com atividades que ajudam os participantes a conhecerem o legado do famoso artista italiano, incluindo espaço para que as crianças façam suas próprias invenções e desenhos.

Endereço: Rua Ricardo Cavatton, 251, São Paulo. Tel.: 2645-7590. Quando: Terça à domingo, das 10h às 18h. Ingresso: R$ 50 (adultos) e R$ 70 (crianças até 12 anos).

BRASILIS.

Nova superprodução do Circo Turma da Mônica leva os personagens para viagem pelas raízes do Brasil. A arte circense aparece no meio de detalhes regionais revelados no palco do Teatro Opus.

Endereço: Av. das Nações Unidas, 4.777. Quando: Quinta e sexta-feira, às 15h30; sábado e domingo, às 11h e às 15h30. Ingressos: R$ 37,50 a R$ 120.

TEMPESTADE.

O filme em stop motion do andreense Cesar Cabral faz parte da agenda de curta-metragens que o Itaú Cultural separou para o projeto Terça de Cinema, só com animações nacionais. Endereço: Avenida Paulista, 149, São Paulo. Tel.: 2168-1777. Quando: Terça-feira, às 19. Até dia 30. Ingresso: Grátis.