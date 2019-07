Claudia Raia revela que interveio em affair do filho com Nicole Bahls: - Era bem esquisito aquilo

04/07/2019 | 18:10



Claudia Raia soltou o verbo e falou sobre diversos assuntos polêmicos de sua vida e carreira em entrevista ao colunista Leo Dias. A atriz, que atualmente interpreta Lidiane na novela Verão 90, abriu o jogo sobre o affair que seu filho, Enzo Celulari, teve com Nicole Bahls na época em que ela trabalhava como panicat no programa Pânico na TV, em 2013.

- Eu já errei como mãe. Só não deixo enraizar o erro. Tento começar de novo. Eu não me meto muito na vida do Enzo, só entro quando tem uma coisa muito errada. Aí eu chego nele e falo o que eu acho. Não é mentira que eu intervi com ele na história com a panicat. Ele tinha 16 anos de idade. Era bem esquisito aquilo.

A atriz também comentou sobre os parceiros que a filha mais nova, Sophia, escolhe, e disse tentar não intervir nos relacionamentos amorosos da menina - Claudia não confirmou, no entanto, se ela estava mesmo vivendo um romance com João Guilherme Silva, filho de Faustão.

Quando o assunto foi a fama, Claudia também surpreendeu ao garantir que, mesmo após todos esses anos no show business, nunca ficou rica!

- Nunca fiquei rica - só se for de talento, de amor e de saúde. Eu gosto de dinheiro, mas não sou refém dele. O dinheiro me serve, não o contrário. E essa relação muda tudo.

Aos 52 anos de idade, Claudia também garantiu que sua carreira está apenas na metade e que, se depender dela, continuará nos palcos até depois dos 90 anos de idade! Ela também contou que não tem problema nenhum em realizar procedimentos estéticos:

- Por fora vou ficar velha, claro. Mas vou ali, faço uma plástica, puxo aqui, puxo ali. Tudo com limites. Até hoje só fiz o nariz, nada mais. Eu uso botox, preenchimento, claro. Mas não vou dizer onde, porque são meus segredos. Tudo muito pouco, tudo certo. Eu vou envelhecer do lado de fora e vou tocar a vida, tocar o barco. O que eu acho que fundamental é o discernimento de sacar o que não dá mais para fazer, ter bom senso. Eu nem chego perto de uma situação que eu posso pensar que não dá mais para fazer. Se Deus quiser, eu vou morrer no palco. Já pensou?