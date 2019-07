Atriz de Riverdale é pedida em casamento por jogador de beisebol

04/07/2019 | 17:11



Vanessa Morgan, que interpreta Toni Topaz em Riverdale, anunciou em seu Instagram que está noiva!

A atriz foi pedida em casamento pelo namorado, o jogador de beisebol Michael Kopech, durante um passeio que o casal fez para uma cachoeira - como você pode conferir na foto do lado direito. Em suas redes sociais, Vanessa escreveu, junto com o clique: Meu para sempre. Enquanto isso, Michael publicou um textão falando sobre a amada. Em um trecho, ele disse:

Vou começar com o óbvio: Eu te amo. Eu te amo intensamente e apaixonadamente. Eu tomo decisões no calor do momento (quero dizer, olha como nosso relacionamento tem andado até agora). Sou uma pessoa muito pouco tradicional e sei que encontrei meu par em você quando esse é o assunto. Nossa relação provavelmente não faz sentido para muitas pessoas por vários motivos, mas não estamos fazendo isso por eles. Nós sabemos que isso é pra sempre. Poque iríamos esperar?.

É claro que o anúncio foi recebido com muito amor pelos colegas de elenco de Vanessa na série teen, que comemoraram a notícia. Que amor!