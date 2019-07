04/07/2019 | 17:11



A cantora Daniela Mercury e a jornalista Malu Verçosa compartilharam pelas redes sociais algumas fotos para contarem aos seguidores a notícia de que se casaram de novo, mas dessa vez na Ilha do Faial, na região dos Açores, Portugal!

Nas imagens postadas por Malu, as duas aparecem correndo de mãos dadas em uma praia, exibindo as mãos com as novas alianças e até mesmo direcionando um buquê azul para o mar. Na legenda da publicação, a jornalista se derreteu e brincando, falou o seguinte:

Casamos oficialmente em Portugal! Ela não é mais solteira na Europa. Te amo, Daniela Mercury.