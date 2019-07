Com problema de saúde, Jô Soares cancela peça de teatro em São Paulo

04/07/2019 | 17:11



Jô Soares precisou cancelar as últimas apresentações de sua peça de teatro em São Paulo, que iam acontecer neste fim de semana - dias 4 a 6 de julho. A assessoria do espetáculo O Livro Ao Vivo falou, em nota divulgada à imprensa, que as sessões precisaram ser canceladas porque o apresentador estava com problemas de saúde.

Um trecho do pronunciamento dizia:

Acometido pelo resfriado que vem afetando a população paulista, Jô Soares se encontra afônico, de repouso e impossibilitado de cumprir as apresentações dos dias 4, 5 e 6 de julho no Teatro Faap. Agradecemos a todos que nos prestigiaram nesta temporada de três meses de sucesso de crítica e público.

Na nota, a equipe do espetáculo ainda pediu para que quem tivesse comprado ingresso para essas últimas sessões, que ligasse para o Teatro Faap para receber o ressarcimento do valor. Tomara que Jô melhore logo, né?